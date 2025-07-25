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10:12, 25 июля 2025Россия

В Крыму прорвавшийся в заповедник Porsche Cayenne сгорел дотла и попал на видео

В Крыму сняли на видео сгоревший дотла в заповеднике Porsche Cayenne
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Крыму Porsche Cayenne прорвался на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника и сгорел дотла. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

На кадрах виден мощный пожар — от горящей иномарки остался лишь корпус, из него валит черный дым.

Как сообщили в дирекции, водитель Porsche решил прокатиться по бездорожью и попытался заехать на территорию заповедника по грунтовой дороге, объезжая шлагбаум. Автомобиль застрял на каменистом участке, начал буксовать и загорелся на месте из-за короткого замыкания.

«В итоге автомобиль сгорел дотла. Вследствие данного происшествия был нанесен значительный вред окружающей среде», — говорится в сообщении.

Ранее жители Дудергофа в Красносельском районе Санкт-Петербурга нашли плавающий в пруду Porsche Macan. Дорогостоящая иномарка попала в водоем на Большой Горской улице в результате ДТП.

ЖЗЛ
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