В одной постсоветской стране вспомнили о праве свободно говорить на русском языке

Департамент нацменьшинств Литвы напомнил о праве говорить на русском языке

Русский язык в Литве является не только языком зарубежного государства, но и языком русского национального меньшинства республики. О праве свободно говорить на нем напомнил департамент нацменьшинств при правительстве страны.

«Департамент национальных меньшинств при правительстве Литовской Республики обращает внимание на то, что русский язык является родным языком не только для иностранцев, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, директор ведомства Дайнюс Бабилас призвал воздержаться от ненависти и оскорблений по отношению к тем, кто не выучил литовский язык.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что считает неразумным запрещать что-либо из-за русского языка. Он подчеркнул, что созданные на русском языке литература, книги, театр и кино не являются врагами эстонского народа.