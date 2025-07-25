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20:09, 25 июля 2025Мир

В ООН высказались об атаках беспилотников на Россию

Помощник генсека Енча: ООН обеспокоена жертвами из-за атак беспилотников на РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Petros Karadjias / AP

ООН обеспокоена жертвами среди населения из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Россию. Об этом заявил помощник генсека всемирной организации Мирослав Енча в ходе заседания Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

«Мы также обеспокоены растущим числом сообщений о жертвах среди гражданского населения, которые, как сообщается, являются результатом атак украинских беспилотников», — сказал спикер.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН по Украине и предложила обсудить попытки сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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