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16:17, 25 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали Ермака именем советской эстрадной певицы

Депутат Рады Дубинский назвал Ермака «Аллой Борисовной»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака «Аллой Борисовной». Об этом написал в своем Telegram-канале.

«Алла Борисовна пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо», — написал Дубинский. Так он прокомментировал заглавную фотографию статьи в британской газете The Financial Times (FT), которая подробно описывает портрет и биографию Ермака.

Дубинский также назвал главу офиса президента «ублюдочным» и добавил, что его заслуживает страна. Он не уточнил, почему назвал Ермака именем советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

В материалах упомянутой статьи FT рассказали об взаимоотношениях между Зеленским и Ермаком. Согласно информации издания, они живут в одном бункере и спят рядом друг с другом после усиления ударов Российской армии.

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