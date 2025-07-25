В Раде назвали Ермака именем советской эстрадной певицы

Депутат Рады Дубинский назвал Ермака «Аллой Борисовной»

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака «Аллой Борисовной». Об этом написал в своем Telegram-канале.

«Алла Борисовна пользуется фильтрами и сделал из себя подкачанного мачо», — написал Дубинский. Так он прокомментировал заглавную фотографию статьи в британской газете The Financial Times (FT), которая подробно описывает портрет и биографию Ермака.

Дубинский также назвал главу офиса президента «ублюдочным» и добавил, что его заслуживает страна. Он не уточнил, почему назвал Ермака именем советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

В материалах упомянутой статьи FT рассказали об взаимоотношениях между Зеленским и Ермаком. Согласно информации издания, они живут в одном бункере и спят рядом друг с другом после усиления ударов Российской армии.