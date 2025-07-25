В России опровергли запрет продажи товаров «18+» без биометрии

ЦБТ: «Запрет» продажи товаров «18+» без биометрии является фейком

Данные о перспективах запрета продажи товаров с возрастными ограничениями «18+» без подтверждения возраста при помощи биометрии не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором российской Единой биометрический системы, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, к выводам о возможности такого запрета ранее в пятницу пришли журналисты, изучившие публикацию «Ведомостей», в которой говорится о планах запуска пилотного проекта по продаже товаров с возрастными ограничениями на маркетплейсах с использованием биометрии.

«Сообщения о "запрете" продажи товаров с возрастными ограничениями без биометрии - фейк. Применение биометрии в России добровольно. Дискриминация граждан, не сдавших биометрию, запрещена законом», — заявили в свою очередь в ЦБТ.

Там также напомнили, что сейчас в РФ прорабатывается возможность онлайн-продажи энергетиков с использованием биометрии (с 1 марта она под запретом для несовершеннолетних), которую, как сообщалось ранее, могут запустить до конца года, что «позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних».

Как отмечал глава ЦБТ Владислав Поволоцкий, подобную схему планируется распространить и при покупке алкогольной продукции в офлайне.

Его заместитель Евгений Семенов в июне поделился, что за последний год доверие россиян к операциям с использованием биометрии существенно выросло, что особенно заметно среди граждан, родившихся в 1980-х годах и позднее. По его словам, «вовлеченность и интерес выросли практически в два раза», особенно среди зумеров и миллениалов.