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10:40, 30 января 2025Экономика

В России раскрыли сроки запуска продаж алкоголя по биометрии

Глава ЦБТ Поволоцкий: продажи алкоголя по биометрии могут начаться в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

До конца 2025 года планируется запуск продаж алкогольной продукции по биометрическим данным в российских розничных магазинах. Об этом заявил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, его слова приводит ТАСС.

Ранее, напомнил он, правительство РФ разрешило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Подобную схему планируется распространить и при покупке алкогольной продукции. Поволоцкий отметил, что сервис уже готов к использованию в офлайне. До конца года в ЦБТ планируют представить его в сотрудничестве с торговыми сетями.

Поволоцкий добавил, что биометрия станет дополнительным инструментом для подтверждения возраста покупателя наряду с паспортом. Использование сервиса поможет усложнить доступ несовершеннолетних россиян к алкогольной продукции. При этом сервис можно будет применять не только в случае с покупкой спиртного. Его можно будет применять в отношении любых товаров с возрастными ограничениями, резюмировал он.

Ранее в Министерстве здравоохранения (Минздраве) поддержали инициативу властей Вологодской и Свердловской областей ограничить продажи алкогольной продукции. Заксобрание первой запретило реализацию спиртного, кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. При этом в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли. В свою очередь, власти Свердловской области решили ограничить продажи алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.

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