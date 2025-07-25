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06:47, 25 июля 2025Россия

В России оценили последствия масштабного сбоя Starlink для ВСУ

Военкоры заявили, что сбой Starlink отбросил ВСУ на десятилетие назад

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Военкоры канала «Военная хроника» оценили последствия масштабного сбоя Starlink для ВСУ. Авторы указали, что инцидент наглядно продемонстрировал зависимость от частной инфраструктуры.

«В течение четырех часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплен и оглушен: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — отмечается в публикации.

Авторы канала считают, что России необходимо сделать выводы из произошедшего и не только ускорить развитие своей спутниковой связи, но и принципиально перестроить подход. Они призвали не догонять технологии, а выстраивать автономную и неуязвимую систему управления и такие устройства, которые будут понятны и актуальны для военных.

Масштабный сбой Starlink произошел в ночь на 25 июля. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру, в том числе по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Спутниковой связью пользуются как украинские, так и российские военные.

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