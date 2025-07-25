В России оценили последствия масштабного сбоя Starlink для ВСУ

Военкоры канала «Военная хроника» оценили последствия масштабного сбоя Starlink для ВСУ. Авторы указали, что инцидент наглядно продемонстрировал зависимость от частной инфраструктуры.
«В течение четырех часов фронт с украинской стороны оказался частично ослеплен и оглушен: FPV-дроны не летали, артиллерия не получала целеуказания, и все, кто мог там и тут переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — отмечается в публикации.
Авторы канала считают, что России необходимо сделать выводы из произошедшего и не только ускорить развитие своей спутниковой связи, но и принципиально перестроить подход. Они призвали не догонять технологии, а выстраивать автономную и неуязвимую систему управления и такие устройства, которые будут понятны и актуальны для военных.
Масштабный сбой Starlink произошел в ночь на 25 июля. Спутниковые терминалы перестали работать по всему миру, в том числе по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Спутниковой связью пользуются как украинские, так и российские военные.