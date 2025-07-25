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07:33, 25 июля 2025Экономика

В России захотели ужесточить контроль за заправками

«Известия»: В РФ захотели ужесточить контроль за мобильными и контейнерными АЗС
Вячеслав Агапов

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В России захотели ужесточить контроль за мобильными и контейнерными автозаправочными станциями (АЗС). Об этом со ссылкой на зампреда думского комитета по энергетике Юрия Станкевича сообщает газета «Известия»

В Госдуму обратились региональные власти с просьбой разобраться в работе с рядом АЗС. Часть из них не соблюдает правила безопасности: стоят возле дорог и зданий, а также нарушают правила торговли, поэтому участники рынка считают необходимым полностью запретить их работу.

Как отмечает депутат, заправки выведены из зоны внимания Ростехнадзора, а правила установки мобильных станций сведены на уровень ГОСТа и сводов правил, за исполнением которых никто не следит.

По данным Росстандарта, передвижные и контейнерные автозаправочные станции работали в стране еще в 90-е. С развитием сети заправок он на какое-то время исчезли, но сейчас вернулись на рынок.

«В отдельных регионах это приобретает массовый характер. Если по всей стране действует более 25 тысяч стационарных АЗС, то количество нестационарных неизвестно — по отдельным экспертным оценкам, в некоторых субъектах уже свыше десяти процентов автомобильного топлива реализуется через подобные АЗС», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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Как заявил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, количество мобильных и контейнерных АЗС в России исчисляется тысячами, и оно все время растет. Однако из-за правового пробела их владельцы не соблюдаются требования ни по подключению к дорожной сети, ни по безопасности, ни по экологии. Многие заправки открывают фирмы-однодневки, АЗС размещают, не соблюдая норм от удаленности от зданий и вблизи опоры электропередачи.

В ходе торгов на Петербургской бирже в четверг, 24 июля, стоимость премиального сорта бензина Аи-95 выросла на 0,41 процента, до 76 330 рублей за тонну. Это всего на 450 рублей ниже, чем исторический максимум, достигнутый в сентябре 2023 года. Топливо «Премиум» дорожает с 11 июля, а с начала лета его стоимость выросла на четверть, превысив прошлогодние максимумы. Более дешевый бензин, Аи-92, впервые за последние две недели подешевел до 66,3 тысячи рублей за тонну, что на 0,45 процента ниже, чем в среду.

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