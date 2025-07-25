В российский регион пришли заморозки

В Архангельскую область пришли заморозки

На Архангельскую область распространился гребень антициклона, в одном из районов города в ночь на пятницу, 25 июля, температура опустилась ниже нулевой отметки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ночи стали ясными, воздух в этот период быстро остывал, рассказала синоптик. Температура в ночь на пятницу на юго-западе области, в Каргопольском районе, опустилась до минус 0,7 градуса. Это первые заморозки в Архангельской области и вторые в Европейской России, отметила синоптик. По словам Поздняковой, ранее до минус 0,7 градуса температура опускалась в Воркуте.

Ранее метеоролог Василий Южный предсказал жителям Подмосковья осень раньше срока. По его словам, значительное похолодание ожидается со второй декады августа. Дневные температуры составят плюс 15-17 градусов, что на 5-7 градусов ниже нормы.