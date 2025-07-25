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10:34, 25 июля 2025Наука и техника

В США построят российский «Панцирь»

В США начали строить макеты российских «Панцирей» для тренировок
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Макеты российской техники и вооружения начали строить в США. Изделия могут использовать для тренировок американской армии, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию макета российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1». Изделие отличается высоким уровнем детализации. Макет повторяет не только общие обводы машины, но и различные детали — решетки, лестницы и опоры.

Автор допустил, что подобные макеты предназначены для тренировок по обнаружению и идентификации, а также отработки поражения российской техники.

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В марте журнал The National Interest писал, что компания Lockheed Martin построила макет российского «Панциря-С1», который будут использовать в ходе тренировок пилотов истребителей. Машину создали на основе грузовика Peterbilt.

В том же месяце на учениях Allied Spirit 25, которые проходили в Германии, заметили макеты российских бронеавтомобилей «Тигр». Бойцы четвертого пехотного полка армии США, которые выступали в роли условного противника, использовали макет российской машины на шасси Humvee.

Вот это да!
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