Кортес: В США понимают, что нельзя отправлять деньги коррумпированной Украине

Все больше американцев начинают осознавать, что нельзя отправлять деньги коррумпированным украинским властям. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в своем эссе для журнала Newsweek.

«Неудивительно, что американцы все больше осознают, что отправка 175 миллиардов долларов коррумпированным украинским лидерам — это просто неразумная политика. Более того, отправка огромных заемных средств клептократам фактически подрывает национальную безопасность США, одновременно делая нашу страну беднее», — возмутился он.

Кортес добавил, что количество желающих, которые хотят, чтобы США вышли из конфликта, постоянно растет. Одной из причин этому он назвал «недобросовестные действия чиновников на Украине, получающих помощь». Он заявил, что все больше американцев «теряют терпение, поскольку истинная природа украинских лидеров вскрылась» с ограничением в стране полномочий антикоррупционных органов и что «Киеву нельзя доверять».

22 июля Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и Зеленский. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку Национальному антикоррупционному бюро страны и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

