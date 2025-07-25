Reuters: В Стамбуле начались ядерные переговоры Ирана и «евротройки»

В Стамбуле начались переговоры делегаций «европейской тройки» (Франция, Германия и Великобритания) и Ирана по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в преддверии переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о неизменности позиций Тегерана. «Мы продолжим обогащение урана; мы не откажемся от этого права иранского народа», — подчеркнул он.

В июле главы МИД Франции, Великобритании и ФРГ в ходе общения с иранским коллегой подтвердили возможность восстановления международных ограничительных мер в отношении страны. Если до конца августа Иран не согласится на ядерную сделку с США и их союзниками, то в отношении Исламской Республики будут введены санкции, сообщил телеканал Fox News.

В свою очередь парламент Ирана подготовился к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны «евротройки». Законопроект уже внесен в законодательную систему меджлиса (парламента).

Также меджлис Ирана назвал альтернативой выхода из ДНЯО возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.