Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:21, 25 июля 2025Мир

В Стамбуле начались ядерные переговоры Ирана и «евротройки»

Reuters: В Стамбуле начались ядерные переговоры Ирана и «евротройки»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В Стамбуле начались переговоры делегаций «европейской тройки» (Франция, Германия и Великобритания) и Ирана по иранской ядерной проблематике. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в преддверии переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о неизменности позиций Тегерана. «Мы продолжим обогащение урана; мы не откажемся от этого права иранского народа», — подчеркнул он.

В июле главы МИД Франции, Великобритании и ФРГ в ходе общения с иранским коллегой подтвердили возможность восстановления международных ограничительных мер в отношении страны. Если до конца августа Иран не согласится на ядерную сделку с США и их союзниками, то в отношении Исламской Республики будут введены санкции, сообщил телеканал Fox News.

В свою очередь парламент Ирана подготовился к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае возобновления санкций со стороны «евротройки». Законопроект уже внесен в законодательную систему меджлиса (парламента).

Также меджлис Ирана назвал альтернативой выхода из ДНЯО возможность начала обогащения урана до уровня выше 60 процентов. Так власти хотят ответить на угрозу усиления санкционного давления на государство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десять этажей российской многоэтажки обрушилось после взрыва

    Дочь Кадырова выложила кадры с моря на фоне сообщений о едва не утонувшем в Турции отце

    Появились данные о спасенных из-под завалов после взрыва в российской многоэтажке

    Бывший глава российского региона взял десятки миллионов за трудоустройство на госслужбу

    Снижение объемов продажи российского зерна объяснили

    В России отреагировали на обещание Сербии о поддержке антироссийских санкций

    Одна из обещанных Трампом систем Patriot прибыла на Украину

    Обрушившиеся 10 этажей российской многоэтажки сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки водки за рубеж

    В США высмеяли решение Макрона признать Палестину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости