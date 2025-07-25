Аналитик Уолш: Россия является очень патриотичной страной

Россияне очень патриотичны, они поддерживают внешнеполитический курс своей страны. Об этом заявил аналитик Патрик Уолш на своем YouTube-канале.

«У меня есть друг из Великобритании, он пару недель назад посещал Санкт-Петербург. Он настоящий британец, который никогда не симпатизировал России. Но он был очень сильно удивлен, что это настолько патриотичная страна. Люди действительно поддерживают свою армию», — рассказал эксперт.

Уолш добавил, что его друг был поражен тем, насколько широкую поддержку имеет специальная военная операция (СВО) у обычных россиян. Аналитик пояснил, что западные страны намеревались добиться противоположного результата, однако им не удалось повлиять на мнение простых граждан.

6 июля президент России Владимир Путин заявил, что в рамках акции «Все для Победы» на поддержку СВО на Украине было собрано 54,5 миллиарда рублей народных средств. Глава государства указал на то, что общественная поддержка Российской армии «оказалась гораздо более масштабной и она поистине всенародна».