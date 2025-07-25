ВСУ вытеснили с позиций в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины выбиты с позиций в Днепропетровской области, в районе села Малиевка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.
«Из Малиевки наши войска вытеснили силы противника», — заявил чиновник. Других подробностей он не привел.
Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщал о продвижении армии России у Днепропетровской области.
До этого стало известно, что Вооруженные силы России поразили мост, соединяющий ДНР и Днепропетровскую область. Мост проходил через реку Волчья.