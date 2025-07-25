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08:35, 25 июля 2025Бывший СССР

ВСУ вытеснили с позиций в Днепропетровской области

Кимаковский: ВСУ выбиты с позиций в Днепропетровской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины выбиты с позиций в Днепропетровской области, в районе села Малиевка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Из Малиевки наши войска вытеснили силы противника», — заявил чиновник. Других подробностей он не привел.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщал о продвижении армии России у Днепропетровской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России поразили мост, соединяющий ДНР и Днепропетровскую область. Мост проходил через реку Волчья.

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