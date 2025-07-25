Выгнанный «с очень интересной формулировкой» из советской передачи ведущий раскрыл ее

Ведущего Максимова уволили из советской программы из-за неподходящей внешности

Известный советский и российский телеведущий, журналист и писатель Андрей Максимов заявил, что в молодости его уволили из телепередачи из-за неподходящей внешности. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-проектом Sheinkin40.

Максимов отметил, что в начале карьеры вел на советском телевидении передачу, в которой общался с молодыми деятелями культуры. «Меня выгнали, а это была советская власть, с очень интересной формулировкой. Мне сказали: "Вы не можете вести эту программу, потому что ваше лицо не близко русскому народу"», — раскрыл он.

По словам журналиста, он не смог найти доводы против этого заявления и покинул ту передачу.

Ранее советский телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин рассказал об обиде покойного руководителя телеигры Александра Маслякова на сатирика Михаила Жванецкого из-за его слов о передаче. По словам Марфина, Масляков расстроился из-за сказанной Жванецким фразы об «испорченном КВН поколении».