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15:51, 25 июля 2025Наука и техника

Выявили неочевидный признак болезни почек

RF: Хроническая болезнь почек связана с повышенным риском потери зубов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peakstock / Shutterstock / Fotodom  

Хроническая болезнь почек может быть связана с повышенным риском потери зубов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чоннам, проанализировав данные 16 125 взрослых старше 40 лет из национального опроса здоровья и питания Кореи. Результаты опубликованы в журнале Renal Failure.

Авторы работы выяснили: у людей, имеющих менее 20 зубов, хроническая болезнь почек встречалась значительно чаще. Эта зависимость сохранялась даже после того, как ученые учли возраст, пол, уровень дохода, курение, наличие диабета, гипертонии и других факторов. Расчеты показали, что при таком состоянии ротовой полости вероятность наличия хронической болезни почек увеличивалась примерно на треть.

Исследователи отмечают, что при составлении программ профилактики и лечения для людей с хронической болезнью почек стоит уделять больше внимания состоянию зубов и уходу за полостью рта. Они также подчеркивают необходимость новых масштабных исследований, чтобы лучше понять, как именно связаны потеря зубов и заболевания почек.

Ранее стало известно, что ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории — прорыв, который может полностью изменить подход к восстановлению утраченных зубов.

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