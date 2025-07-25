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16:41, 25 июля 2025Наука и техника

Описаны преимущества нового стандарта Wi-Fi

Wi-Fi 8 будет стабильнее Wi-Fi 7, спецификацию примут в 2028 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Стандарт беспроводной связи, известный под названием Wi-Fi 8, увеличит стабильность подключения и снизит задержку. Об этом американская компания Qualcomm сообщила в своем блоге.

В фирме описали преимущества спецификации беспроводного интернета 802.11bn, также известной как Wi-Fi 8, запуск которой ожидается в 2028 году. По словам инженеров Qualcomm, Wi-Fi 8 получит ту же пропускную способность, что и Wi-Fi 7, но будет отличаться высокой стабильностью подключения и низкой задержкой при передаче сигнала.

«Wi-Fi 8 знаменует собой фундаментальный поворот — выход за рамки пиковых скоростей ради обеспечения стабильной работы в сложных реальных условиях», — заметили инженеры корпорации. По их словам, стандарт окажется особенно ценным при работе в перегруженных средах — например, при большом количестве одновременных подключений.

В блоге говорится, что пропускная способность Wi-Fi 8 в сложных условиях приема сигнала будет выше как минимум на 25 процентов, чем у Wi-Fi 7. Также ожидается снижение задержки и количества потерянных пакетов данных — на 25 процентов.

В Qualcomm подытожили, что новая спецификация будет полезна в условиях растущего числа персональных устройств и девайсов с искусственным интеллектом (ИИ).

Первые особенности спецификации беспроводного интернета Wi-Fi 8 были раскрыты в ноябре. Главной особенностью нового стандарта специалисты Wi-Fi Alliance назвали повышение стабильности и оптимизацию.

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