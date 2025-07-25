World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом чемпионата мира

World Aquatics признала россиянина Мальцева лучшим синхронистом чемпионата мира

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом чемпионата мира-2025. Об этом сам спортсмен написал в своем Telegram-канале.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя (американский синхронист, — прим. «Ленты.ру») как лучший синхронист данного турнира», — написал Мальцев.

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, 30-летний Мальцев завоевал три золотых и одну серебряную медаль. Единственный вид, в котором он остался без победы, — произвольная программа дуэтов. В ней в паре с Олесей Платоновой он стал вторым.

Ранее 25 июля Мальцев раскрыл отношение к хейтерам. Он отметил, что старается не читать комментарии про себя в интернете.