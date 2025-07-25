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20:16, 25 июля 2025Спорт

World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом чемпионата мира

World Aquatics признала россиянина Мальцева лучшим синхронистом чемпионата мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом чемпионата мира-2025. Об этом сам спортсмен написал в своем Telegram-канале.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя (американский синхронист, — прим. «Ленты.ру») как лучший синхронист данного турнира», — написал Мальцев.

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, 30-летний Мальцев завоевал три золотых и одну серебряную медаль. Единственный вид, в котором он остался без победы, — произвольная программа дуэтов. В ней в паре с Олесей Платоновой он стал вторым.

Ранее 25 июля Мальцев раскрыл отношение к хейтерам. Он отметил, что старается не читать комментарии про себя в интернете.

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