Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

Синхронист Александр Мальцев о хейтерах: Хотят обидеть, но только смешат

Российский синхронист Александр Мальцев, завоевавший три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, рассказал об отношении к хейтерам. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что старается не читать комментарии про себя в интернете. «Если и попадаются на глаза, то я посмеюсь, потому что бывают смешные комментарии. Люди хотят обидеть, но на самом деле только смешат», — заявил Мальцев.

Ранее синхронист впервые на нынешнем чемпионате мира не взял золотую медаль. Вместе с Олесей Платоновой он стал вторым в произвольной программе дуэтов.

На ЧМ-2025, помимо серебра, в активе Мальцева три золота. Он выиграл техническую программу в дуэтах вместе с Майей Гурбанбердиевой, а также победил в двух программах, выступая сольно.