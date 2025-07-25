Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
21:00 (Мск)
Корентен Муте
Вашингтон (м)
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Спартак М
Завтра
15:00 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Динамо М
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Краснодар
Завтра
19:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
Сочи
Завтра
20:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|2-й тур
13:34, 25 июля 2025Спорт

Завоевавший три золота на ЧМ российский синхронист Мальцев раскрыл отношение к хейтерам

Синхронист Александр Мальцев о хейтерах: Хотят обидеть, но только смешат
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский синхронист Александр Мальцев, завоевавший три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, рассказал об отношении к хейтерам. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что старается не читать комментарии про себя в интернете. «Если и попадаются на глаза, то я посмеюсь, потому что бывают смешные комментарии. Люди хотят обидеть, но на самом деле только смешат», — заявил Мальцев.

Ранее синхронист впервые на нынешнем чемпионате мира не взял золотую медаль. Вместе с Олесей Платоновой он стал вторым в произвольной программе дуэтов.

На ЧМ-2025, помимо серебра, в активе Мальцева три золота. Он выиграл техническую программу в дуэтах вместе с Майей Гурбанбердиевой, а также победил в двух программах, выступая сольно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подъезд многоэтажки обрушился после взрыва в Саратове. Есть жертвы, под завалами остаются люди

    Мужчина прикинулся послом и возглавил посольство несуществующей страны

    Атаку беспилотников на Сочи описали фразой «город пережил нечто немыслимое»

    Режим тишины после услышанного из-под завалов многоэтажки в Саратове крика сняли на видео

    Приговор генерала Попова пересмотрят в закрытом режиме

    Путин упростил въезд в Россию гражданам одной постсоветской страны

    В Steam нашли зараженную вирусом игру

    В сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной

    В Совфеде объявили об отсутствии гарантий в законе о гражданских женах бойцов СВО

    Аналитик заявил о единицах оставшихся у ВСУ систем Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости