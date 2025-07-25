Российский синхронист впервые не смог взять золото на чемпионате мира в Сингапуре

Синхронист Мальцев впервые не смог взять золото на чемпионате мира в Сингапуре

Россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова взяли серебро в соревновании дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает ТАСС.

Мальцев впервые не смог занять первое место в рамках текущего ЧМ, это его четвертая медаль, первые три были золотые. Всего у российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, семь медалей, три золота, два серебра и две бронзы.

Победителями соревнований дуэтов стали испанские синхронисты Ирис Тио Касас и Деннису Гонсалес Бонеу, на третьем месте британцы Изабелла Торп и Ранджу Томблин.

23 июля Мальцев вместе с соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна, а замкнули тройку сильнейших итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро.