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08:24, 25 июля 2025Спорт

Российский синхронист впервые не смог взять золото на чемпионате мира в Сингапуре

Синхронист Мальцев впервые не смог взять золото на чемпионате мира в Сингапуре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова взяли серебро в соревновании дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает ТАСС.

Мальцев впервые не смог занять первое место в рамках текущего ЧМ, это его четвертая медаль, первые три были золотые. Всего у российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, семь медалей, три золота, два серебра и две бронзы.

Победителями соревнований дуэтов стали испанские синхронисты Ирис Тио Касас и Деннису Гонсалес Бонеу, на третьем месте британцы Изабелла Торп и Ранджу Томблин.

23 июля Мальцев вместе с соотечественницей Майей Гурбанбердиевой выиграл золотую медаль в технической программе микст-дуэтов. Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна, а замкнули тройку сильнейших итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро.

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