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17:59, 25 июля 2025Путешествия

Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье

МАК завершил расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета SSJ-100 в Московской области 12 июля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В окончательном отчете сказано, что к случившемуся привела неправильная установка датчиков угла атаки, из-за чего самолет перешел на снижение. Экипаж не смог вовремя определить причины необычной реакции самолета на команды и превысил скорость, что и стало причиной падения.

Согласно результатам отчета, для пилотов нет четких рекомендаций по действиям в таких случаях.

Ранее техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100. Уточняется, что специалист по ошибке установил два датчика не по нужным меткам.

Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.

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