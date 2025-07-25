Женщина уличила мужа в неоднократных изменах благодаря его смертельной болезни

В Австралии женщина уличила мужа в изменах благодаря его раковой опухоли

Жительница Австралии по имени Керстин Пильц уличила смертельно больного мужа в изменах и простила ему все. Об этом она рассказала Daily Mail.

По словам Керстин, она познакомилась с будущим мужем Джанни на презентации книги. Через несколько месяцев они съехались, и женщина заметила на голове мужчины подозрительную родинку. Она оказалась раковой опухолью. После удаления опухоли он подарил Керстин кольцо с бриллиантом в качестве благодарности за спасение. В марте 2008 года они поженились.

К 2010 году болезнь усугубилась: метастазы проникли в легкие и мозг Джанни. Он попал в больницу. Врачам срочно были нужны снимки из электронной почты мужчины, и Керстин пришлось залезть в его ноутбук. Она нашла снимки, а также заметила письмо со странной темой — Che Bella Donna (с итальянского — «какая красивая женщина»). Женщина решилась прочитать его только после очередной операции мужа. Так она и раскрыла его неоднократные измены.

Выяснилось, что все годы брака Джанни общался с другими женщинами и навещал их в Италии. Когда Керстин рассказала ему о своем открытии, мужчина не раскаялся. Он заявил, что в его изменах виновата она: ему было с ней слишком скучно, а он хотел свободы. Женщина не решилась бросить мужчину во время лечения.

Когда мужчины не стало, Керстин держала его за руку. После она сама обзвонила всех его любовниц и рассказала о случившемся. «Я верю, что люди, которые причиняют тебе больше всего боли, являются твоими главными учителями. Я хочу почтить его за все, что он дал мне в жизни», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе, США, женщина уличила бойфренда в измене, увидев в его мусорном ведре тампон другой женщины. Пара поссорилась, и женщина сбила изменщика машиной.

