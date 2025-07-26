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15:21, 26 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о консолидации украинцев против Зеленского

L’Antidiplomatico: Украинцы объединяются против Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинцы объединяются против президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на репрессии, проводимые властью. Об этом пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

Автор материала указал, что жители страны начинают выходить на массовые протесты в ответ на закон об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он заключил, что население сплачивается, несмотря на жестокие репрессии. Автор статьи также назвал режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и прибегнувшим к принудительному набору в Вооруженные силы.

Ранее издание Junge Welt сообщило, что Зеленский решил изменить свое решение по закону об отмене независимости НАБУ под давлением Евросоюза.

До этого стало известно, что Зеленский отказался от предложенной им реформы НАБУ после массовых протестов по всей стране. Принятие закона вызвало возмущение как внутри Украины, так и среди ее союзников, сообщило Politico.

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