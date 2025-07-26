Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:51, 26 июля 2025Бывший СССР

Действия российских войск связали с началом летнего наступления

Канал визионера сообщил о начале летнего наступления российских войск в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России начали решительное летнее наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Канал визионера» в Telegram, обратив внимание на недавние действия российских войск.

Так, в публикации отмечается, что подразделения ВС РФ одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям — в Красноармейск и Димитров в Донецкой народной республике (ДНР), в Степногорск в Запорожской области, а также в Купянск в Харьковской области.

«ВСУ (Вооруженные силы Украиныприм. «Ленты.ру») явно зашатались», — добавили авторы канала.

Ранее о прорыве армии России в ключевых городах в зоне специальной военной операции писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военные усилили натиск в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. В данных регионах, а также в Сумской области армия РФ развивает наступление на различных направлениях, отмечают военкоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые выдала Москве россиянина. Перебежчик воевал против Российской армии и общался с духом дерева

    Действия российских войск связали с началом летнего наступления

    Политолог назвал истинную причину скандала Маска и Трампа

    В российском регионе объявили воздушную опасность

    Помощница Эпштейна рассказала о 100 связанных с его делом лицах

    В МИД Турции сообщили о договоренности России и Украины о встрече президентов

    Камбоджа отвергла обвинения в нападении на Таиланд

    Российские бойцы ликвидировали командира группы полка ССО ВСУ

    Российский боец MMA в аэропорту сломал челюсть представителю авиакомпании

    Суд поставил точку в деле об аресте Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости