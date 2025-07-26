Действия российских войск связали с началом летнего наступления

Канал визионера сообщил о начале летнего наступления российских войск в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали решительное летнее наступление в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Канал визионера» в Telegram, обратив внимание на недавние действия российских войск.

Так, в публикации отмечается, что подразделения ВС РФ одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям — в Красноармейск и Димитров в Донецкой народной республике (ДНР), в Степногорск в Запорожской области, а также в Купянск в Харьковской области.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») явно зашатались», — добавили авторы канала.

Ранее о прорыве армии России в ключевых городах в зоне специальной военной операции писал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Военные усилили натиск в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. В данных регионах, а также в Сумской области армия РФ развивает наступление на различных направлениях, отмечают военкоры.