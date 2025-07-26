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12:13, 26 июля 2025Из жизни

Ребенок заразился от амебы при купании в озере и не выжил

Mirror: Мальчик в США скончался из-за редкой амебы
Дмитрий Воронин

Фото: OleynykO / Shutterstock / Fotodom  

В США 12-летнему ребенку не удалось выжить после того, как он заразился от амебы во время купания в популярном озере Мюррей. Об этом пишет Mirror.

Как стало известно изданию, все произошло в Южной Каролине, где Джейсена Карра поразила Naegleria fowleri, вызывающая первичный амебный менингоэнцефалит — тяжелое воспаление головного мозга.

Симптомы инфекции у мальчика появились 7 июля. Его родственники, выступившие через адвоката Тайлера Бейли, заявили, что потрясены трагедией и намерены выяснить обстоятельства заражения, чтобы в будущем предотвратить подобные случаи. Также они поблагодарили врачей и медсестер детской больницы Prisma Health за самоотверженную работу и попросили о конфиденциальности.

Согласно данным, которые приводятся в статье, с 1962 года в США было зарегистрировано 164 случая заражения указанной амебой и только в четырех из них пациента удалось спасти.

C воспалением могзга из-за Naegleria fowleri в начале этого лета столкнулась и 71-летняя женщина, живущая в Техасе, которая промыла нос водой из-под крана в автодоме. Выжить ей также не удалось.

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