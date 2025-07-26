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16:54, 26 июля 2025Мир

В Шотландии начались протесты против Трампа

В Эдинбурге и Абердине прошли протесты против визита Трампа в Шотландию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lesley Martin / Reuters

В Шотландских городах Эдинбург и Абердин собрались манифестанты, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал STV.

«Сотни протестующих собрались как в Эдинбурге, так и в Абердине в субботу, чтобы выразить протест против визита в Шотландию президента США Дональда Трампа», — сообщил канал.

В центре Абердина демонстранты размахивали банерами с антитрамповскими лозунгами, некоторые выражали поддержку Палестине. Отмечается, что шотландские правоохранители ожидают протесты в Эршире, Абердине, Глазго и Эдинбурге, а также у гольф-клубов Трампа «Тернберри» и «Мени».

Ранее стало известно, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут летний отпуск в Великобритании. При этом американский вице-президент во время отпуска также хотел встретиться с главой МИД королевства Дэвидом Лэмми в его резиденции Чивнинг-хаус, однако их графики не совпали.

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