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01:40, 27 июля 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Аэропорт Калуги временно ограничил работу по приему и выпуску самолетов, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не выпускает самолеты. До этого стало известно, что аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) второй раз за несколько часов приостановили работу в целях безопасности.

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