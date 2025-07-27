WP: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины

Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Германия и Норвегия готовы потратить миллиарды долларов на закупку американского оружия, чтобы оказать военную помощь ВСУ. Отмечается, что ФРГ внесла поправки в конституцию, позволяющие стране занимать сотни миллиардов евро на военные расходы. Норвегия, в свою очередь, может использовать «свои огромные нефтяные богатства» для финансирования систем ПВО Украины, говорится в материале.

По данным издания, Берлин выступил с инициативой финансирования строительства двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Кроме того, комплексы Patriot могут быть предоставлены странами, которые не входят в Североатлантический альянс.

В Минобороны Швейцарии сообщили, что заказали пять систем Patriot, но их поставку пришлось отложить, так как Вашингтон Штаты решил перенаправить эти комплексы для поддержки Киева.

Ранее депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе заявил, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны. Он уточнил, что это скажется на вопросе членства Украины в блоке и помощи Киеву.