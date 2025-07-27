Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 27 июля 2025Мир

Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины

WP: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Германия и Норвегия готовы потратить миллиарды долларов на закупку американского оружия, чтобы оказать военную помощь ВСУ. Отмечается, что ФРГ внесла поправки в конституцию, позволяющие стране занимать сотни миллиардов евро на военные расходы. Норвегия, в свою очередь, может использовать «свои огромные нефтяные богатства» для финансирования систем ПВО Украины, говорится в материале.

По данным издания, Берлин выступил с инициативой финансирования строительства двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства. Кроме того, комплексы Patriot могут быть предоставлены странами, которые не входят в Североатлантический альянс.

В Минобороны Швейцарии сообщили, что заказали пять систем Patriot, но их поставку пришлось отложить, так как Вашингтон Штаты решил перенаправить эти комплексы для поддержки Киева.

Ранее депутат Европейского парламента от Дании Кристель Шальдемосе заявил, что в случае, если Киев не исправит ситуацию с антикоррупционными органами на Украине, это будет иметь серьезные последствия для страны. Он уточнил, что это скажется на вопросе членства Украины в блоке и помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия забрала из украинского плена информатора из ВСУ

    В Армении решили тайно демонтировать памятник героям ВОВ

    Российский боец ищет спасенную им в ДНР девочку

    Средства ПВО перехватили БПЛА самолетного типа

    Очевидцы сняли еще одну «голую вечеринку» с бородачом в Москве

    Украинцев призвали не бояться смерти

    Путин назвал главную особенность обновленного ВМФ России

    Петр Ян победил американца на турнире UFC

    Евросоюз придумал схемы по закупке вооружения у США для Украины

    Появилось видео драки российского бойца MMA с представителем авиакомпании в аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости