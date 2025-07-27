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18:08, 27 июля 2025Мир

Ким Чен Ын пообещал одержать победу в антиамериканской битве

Reuters: Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал одержать победу в антиамериканской битве
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: KCNA / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал, что страна сможет одержать победу в «антиимпериалистической, антиамериканской» битве. Его слова приводит Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

«Наше государство и его народ, несомненно, добьются великой цели — построят богатую страну с сильной армией — и станут достойными победителями в антиимпериалистической, антиамериканской борьбе», — заявил северокорейский лидер во время празднования годовщины перемирия в Корейской войне.

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Ранее стало известно, что власти Южной Кореи допускают приглашение Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле. Официальные лица пояснили, что идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя.

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