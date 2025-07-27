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14:18, 27 июля 2025Наука и техника

Китайские ученые предупредили о климатической катастрофе из-за перегрева океанов

Science Daily: Критический перегрев океанов приведет к климатической катастрофе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В 2023 году температуры океанов достигли рекордных отметок, подобный перегрев грозит климатической катастрофой. Об этом предупредили китайские ученые под руководством Тяньюня Донга, его исследование было опубликовано в научном журнале Science Daily.

Согласно результатам исследования, морские волны тепла охватили 96 процентов мирового океана и длились в четыре раза дольше обычного. В частности, в Северной Атлантике такие волны продолжались 525 дней, а в восточной части Тихого океана из-за колебаний температура воды повысилась на 1,63 градуса.

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Перегрев океанов, по мнению ученых, связан с изменением течений, ослаблением ветров и уменьшением облачности. Специалисты предупредили, что подобные аномальные показатели могут указывать на значительные изменения климата планеты. По их оценке, потенциально критический перегрев океанов может привести к климатической катастрофе, так как из-за него может пострадать морская экосистема, погибнуть кораллы, что, в свою очередь, скажется на рыболовстве.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал неожиданные плюсы глобального потепления. По словам синоптика, изменение климата приведет к улучшению продуктивности сельского хозяйства в средней полосе, а также к тому, что потребители будут меньше платить за отопление благодаря росту температуры.

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