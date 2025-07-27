Нашлись пропавшие после взрыва многоэтажки в Саратове

ТАСС: Числившиеся пропавшими после взрыва в доме в Саратове вышли на связь

Граждане, которые числились пропавшими без вести после взрыва многоэтажки в Саратове, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области, пишет ТАСС.

В региональном правительстве заявили, что нашлись жильцы, которые считались пропавшими. По их данным, они вышли на связь и сообщили, что в момент взрыва они находились не дома.

На месте происшествия завершены поисково-спасательные работы.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо числились пропавшими без вести.

За медицинской помощью обратились 16 человек.