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19:48, 27 июля 2025Россия

Нашлись пропавшие после взрыва многоэтажки в Саратове

ТАСС: Числившиеся пропавшими после взрыва в доме в Саратове вышли на связь
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stringer / Reuters

Граждане, которые числились пропавшими без вести после взрыва многоэтажки в Саратове, вышли на связь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области, пишет ТАСС.

В региональном правительстве заявили, что нашлись жильцы, которые считались пропавшими. По их данным, они вышли на связь и сообщили, что в момент взрыва они находились не дома.

На месте происшествия завершены поисково-спасательные работы.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате был разрушен угловой подъезд с седьмого по десятый этаж. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка. Еще четверо числились пропавшими без вести.

За медицинской помощью обратились 16 человек.

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