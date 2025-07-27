Пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера и попал на видео

Boeing 737 Max загорелся в международном аэропорту Денвера

Пассажирский самолет Boeing 737 Max компании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Проблемы у борта начались во время взлета: у самолета до Майами внезапно вспыхнула стойка шасси. В воздушном судне в этот момент находилось шесть членов экипажа и 173 пассажира, в результате всех пришлось экстренно эвакуировать из салона по аварийному трапу.

Уточняется, что пять человек получили ушибы, им оказали помощь на месте, еще одного пассажира пришлось госпитализировать. Остальные вылетят в Майами на другом «Боинге», но позже — из-за ЧП на данный момент в воздушной гавани задержано 87 рейсов.

Ранее самолет турецкой авиакомпании не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Берлина из-за чрезвычайной ситуации на борту.