Пассажиры рейса из Батуми застряли в аэропорту Казани из-за плана «Ковер»

Пассажиры рейса из Батуми в Нижний Новгород застряли в аэропорту Казани из-за введенного плана «Ковер». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры утверждают, что время вылета рейса WZ-1350 из-за задержки сдвинулось больше чем на три часа. Кроме того, самолет, вместо того чтобы прилететь в Нижний Новгород, по причине воздушной опасности сел в Казани, пока план «Ковер» не будет отменен. Когда это произошло, людей высадили из самолета, поскольку «экипаж выполнил свои рабочие часы».

По словам путешественников, с того момента их фактически бросили и не дают им никакой информации о вылете. На данный момент рейс суммарно задержали на шесть часов. «Информации о том, когда будет экипаж с самолетом в Нижний, нет», — пожаловалась одна из пассажирок в разговоре с журналистами. Помимо этого, пассажиры рейса из Батуми рассказали, что им дали лишь воду и не разместили в гостиницах, так как на табло рейс постоянно сдвигается «на час-два», а представитель авиакомпании грубо с ними общается.

Ранее стало известно, что с задержкой рейса по той же причине столкнулись пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и помощник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин. Они собирались принять участие в учениях по случаю Дня Военно-морского флота вместе с главой государства.