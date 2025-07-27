Россиянам раскрыли неожиданную причину появления сильных отеков летом

Дерматолог Амосова: Отеки появляются из-за снижения физической активности

Летом жидкость медленнее выводится из организма из-за снижения физической активности в сочетании с чрезмерным употреблением пищи и алкоголя, считает дерматолог и косметолог Галина Амосова. Неожиданную причину появления сильных отеков в период отпусков она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Амосовой, соленые закуски, сладости и алкоголь особенно сильно подтачивают состояние лимфатической системы и провоцируют появление отеков. Также, по ее словам, отеки появляются из-за пассивного образа жизни. Чтобы убрать из организма лишнюю жидкость, она призвала заниматься плаванием, йогой, пилатесом и чаще гулять на свежем воздухе. При этом она предупредила, что чрезмерная физическая активность тоже грозит отечностью из-за накопления молочной кислоты.

Дерматолог также указала, что бороться с отеками помогают контрастный душ, свободная одежда, а также косметические средства с кофеином, троксерутином, экстрактом конского каштана, арникой или никотиновой кислотой.

Ранее Амосова предостерегла от приема мочегонных средств. По ее словам, такой метод борьбы с отеками может спровоцировать сильное обезвоживание, особенно в жару.