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12:31, 27 июля 2025Путешествия

Россиянка описала отдых в отеле Турции фразой «напоминало турбазу в Краснодарском крае»

Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Freepik

Российская туристка отдохнула в Турции и была разочарована условиями в местном отеле. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания призналась, что они с мужем потратили на тур около 400 тысяч рублей. «Жили мы в отеле Crystal Paraiso Verde Resort and Spa в Анталье — очень "уставшем" и явно нуждающемся в ремонте. Состоит он из небольших трехэтажных корпусов, больше напоминающих устаревшую турбазу где-то в Краснодарском крае, чем пятизвездочный отель», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Туристка добавила, что хотя номера были довольно большие, выглядели они неуютно и несовременно. «Древние занавески на окнах, такие же покрывала на кроватях. О том, что на дворе XXI век, напоминал только плоский телевизор», — поиронизировала автор отзыва.

Соотечественница также рассказала, что пляж у отеля был неплохой, но недалеко от него шла стройка, поэтому гулять вдоль берега не получалось.

Ранее другая российская туристка отдохнула с семьей на популярном турецком курорте Кемер и описала свой опыт фразой «голодные игры и пыт­ка солью». По ее словам, в день приезда все рестораны в гостинице были закрыты из-за позднего времени, так что ребенка накормить не получилось.

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