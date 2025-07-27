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18:50, 27 июля 2025Спорт

Российского пловца вернули в число участников финального заплыва на чемпионате мира

Российского пловца Семьянинова вернули в число участников финала на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Российского пловца Данила Семьянинова вернули в число участников финального заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Семьянинов проплывет на нулевой дорожке. Он вышел в финал с восьмого места в полуфинальном заплыве.

Ранее стало известно, что Семьянинова исключили из числа участников заплыва. Место досталось спортсмену после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Позднее результат полуфинала пересмотрели, а наказание Мартиненги было отменено. В итоге россиянин остался за пределами финала.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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