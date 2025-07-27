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04:46, 27 июля 2025Мир

Рубио заявил о стремлении США к уважительным отношениям с Китаем

Госсекретарь Рубио: США стремятся к уважительным отношениям с Китаем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Umit Bektas / Reuters

Соединенные Штаты стремятся к уважительным отношениям с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

По его словам, власти должны иметь взаимодействовать с китайской стороной хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений.

«Мы стремимся к уважительным отношениям с ними. Но в тех вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда должны отстаивать американскую позицию», — подчеркнул Рубио.

На заседании Совета Безопасности ООН, которое прошло в пятницу, 25 июля, представители США и Китая поругались из-за Украины. Пикировка началась с того, что временный поверенный в делах США при организации Дороти Ши призвала все страны прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые, по ее словам, «способствуют укреплению военно-промышленной базы РФ и позволяют ей наносить удары по Украине».

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