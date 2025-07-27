Стало известно число пострадавших в водоемах под Москвой за двое суток

В водоемах Подмосковья за два дня четыре человека погибли и шестеро пострадали

В водоемах Подмосковья за прошедшие пятницу и субботу десять человек пострадали, не всех удалось спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, двое подростков столкнулись на квадроциклах на базе отдыха в Сергиевом Посаде. Оба попали в больницу, один из них с вывихом плеча. В Кудиново женщину накрыло волной от моторной лодки во время купания. В Мытищах пьяного мужчину спасли отдыхающие, он в тяжелом состоянии. Также удалось спасти 21-летнего юношу, отдыхающего на реке Нара, и четырехлетнего ребенка, еда не утонувшего в бассейне в Орехово-Зуеве.

Однако не все отдыхающие у водоемов пережили эти два дня. 49-летнего мужчину в городе Клине и 18-летнего подростка на прудах в Лосино-Петровском не удалось спасти. В Павловском Посаде нашли пенсионерку без признаков жизни. А в Луховицах ребенок в тяжелом состоянии не дождался скорой помощи.

Ранее в США 12-летнему ребенку не удалось выжить после того, как он заразился от амебы во время купания в популярном озере Мюррей.

