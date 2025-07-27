Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

Российские войска осуществили прорыв на 5 км на лиманском направлении

Российские войска осуществили прорыв линии фронта на глубину до пяти километров в Серебрянском лесу на лиманском направлении. О крупном прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы "Уголек", а также продвинулись в сторону администрации заповедника "Серебрянское лесничество"», — говорится в публикации со ссылкой на военных журналистов.

Информацию о боях в районе турбазы также подтвердил в социальных сетях украинский военный с позывным Мучной.

Ранее Минобороны России сообщило о занятии российскими войсками села Малиновка в Днепропетровской области и Зеленого Гая в Донецкой народной республике. Второй был крупным опорным пунктом ВСУ, который прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, отметили в ведомстве.