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17:25, 27 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

Российские войска осуществили прорыв на 5 км на лиманском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска осуществили прорыв линии фронта на глубину до пяти километров в Серебрянском лесу на лиманском направлении. О крупном прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Российские подразделения установили флаги в районе озера Черниково и на территории бывшей турбазы "Уголек", а также продвинулись в сторону администрации заповедника "Серебрянское лесничество"», — говорится в публикации со ссылкой на военных журналистов.

Информацию о боях в районе турбазы также подтвердил в социальных сетях украинский военный с позывным Мучной.

Ранее Минобороны России сообщило о занятии российскими войсками села Малиновка в Днепропетровской области и Зеленого Гая в Донецкой народной республике. Второй был крупным опорным пунктом ВСУ, который прикрывал подступы к границе с Днепропетровской областью, отметили в ведомстве.

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