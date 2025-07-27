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05:39, 27 июля 2025Мир

В Британии раскрыли отношение граждан королевства к России

The Sunday Times: Британцы считают Россию одной из самых могущественных стран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Большинство граждан Великобритании считают Россию одновременно одной из основных угроз безопасности и одной из самых могущественных стран. Отношение граждан королевства к РФ раскрыло издание The Sunday Times.

В частности, 61 процент британцев назвал Россию главным врагом Великобритании. Второе и третье место заняли Иран и Китай (51 и 33 процента соответственно).

«Вместе с этим Россия вошла в тройку самых могущественных государств мира, уступив только Соединенным Штатам (72 процента) и Китаю (54 процента)», — говорится в статье.

Кроме того, 24 процента опрошенных назвали военную помощь Украине главным способом поддержки постсоветской страны. В качестве других вариантов называются экономические санкции против России и предоставление убежища беженцам (14 и 6 процентов).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане стран-членов Европейского союза (ЕС) в первую очередь страдают от санкций, которые ввели их власти в отношении России.

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