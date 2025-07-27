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09:27, 27 июля 2025Россия

Важный для навигации в России шлюз открыли досрочно

Движение судов на Городецком гидроузле на Волге возобновили досрочно
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Движение судов на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области возобновили досрочно, сообщил Росморречфлот накануне вечером, 26 июля.

В воскресенье,27 июля, по нему уже пройдут восемь круизных теплоходов и 63 грузовых судна.

Восстановительные работы на шлюзе проходили после происшествия с приостановкой судоходства 22 июля. Тогда во время проведения строительных работ бетонная перемычка накренилась в сторону судоходного шлюза, и проход судов приостановили в целях безопасности.

В апреле теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон в Ростовской области. Судно столкнулось с воротами на Кочетовском гидроузле. «На месте аварии теплохода "Альфа" на Кочетовском гидроузле на реке Дон разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.

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