Важный для навигации в России шлюз открыли досрочно

Движение судов на Городецком гидроузле на Волге возобновили досрочно

Движение судов на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области возобновили досрочно, сообщил Росморречфлот накануне вечером, 26 июля.

В воскресенье,27 июля, по нему уже пройдут восемь круизных теплоходов и 63 грузовых судна.

Восстановительные работы на шлюзе проходили после происшествия с приостановкой судоходства 22 июля. Тогда во время проведения строительных работ бетонная перемычка накренилась в сторону судоходного шлюза, и проход судов приостановили в целях безопасности.

В апреле теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон в Ростовской области. Судно столкнулось с воротами на Кочетовском гидроузле. «На месте аварии теплохода "Альфа" на Кочетовском гидроузле на реке Дон разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.