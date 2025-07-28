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17:30, 28 июля 2025МирЭксклюзив

Американист предрек отказ Трампа от нового ультиматума России

Политолог Дудаков назвал блефом новый ультиматум Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине — блеф, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Здесь продолжается у Трампа режим стратегической неопределенности. С одной стороны, как мы помним, представители его администрации неоднократно говорили о том, что могут продлить эти самые сроки. Теперь сам Трамп говорит о том, что он вроде как недоволен позицией России, поэтому готов их подсократить», — сказал Дудаков

По его мнению, это попытка запутать Россию и усилить давление. При этом выше вероятность, что сроки на разрешение конфликта будут продлеваться, считает Дудаков.

«Не очень много веры в то, что Трамп в реальности будет готов вводить какие-то стопроцентные тарифы в отношении стран, которые торгуют с Россией, потому что эти страны также активно торгуют и с США, то есть рушить американскую торговлю с этими государствами ради Украины было бы нелогично», — пояснил политолог.

Он также выразил мнение, что ультиматум Трампа — всего лишь блеф, так как от администрации президента не видно ни резких действий, ни конкретики.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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