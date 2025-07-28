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15:07, 28 июля 2025Путешествия

Авиакомпания не пустила на борт самолета рыдающую на коленях женщину

The Sun: Пассажирка Ryanair встала на колени, чтобы попасть в самолет в Болгарии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать на борт рыдающую женщину, которая встала перед сотрудниками перевозчика на колени. Об этом сообщает издание The Sun.

Пассажирку не пустили в самолет в аэропорту Болгарии из-за ее большого багажа. Персонал компании сообщил ей, что она должна заплатить за сумку. Однако путешественница отказалась это делать, заявив, что ее ручная кладь поместится в калибратор.

На опубликованных кадрах женщина встала на колени, чтобы попасть в самолет, но охранники не пускают ее. Затем она проталкивает свою сумку в измерительный стенд, однако ее все равно не пускают в автобус до трапа, и она остается в аэропорту.

Ранее ирландский лоукостер Ryanair попал в топ-3 самых худших компаний Европы. На первом месте оказался финский авиаперевозчик Finnair.

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