Авиакомпания не пустила на борт самолета рыдающую на коленях женщину

The Sun: Пассажирка Ryanair встала на колени, чтобы попасть в самолет в Болгарии

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать на борт рыдающую женщину, которая встала перед сотрудниками перевозчика на колени. Об этом сообщает издание The Sun.

Пассажирку не пустили в самолет в аэропорту Болгарии из-за ее большого багажа. Персонал компании сообщил ей, что она должна заплатить за сумку. Однако путешественница отказалась это делать, заявив, что ее ручная кладь поместится в калибратор.

На опубликованных кадрах женщина встала на колени, чтобы попасть в самолет, но охранники не пускают ее. Затем она проталкивает свою сумку в измерительный стенд, однако ее все равно не пускают в автобус до трапа, и она остается в аэропорту.

Ранее ирландский лоукостер Ryanair попал в топ-3 самых худших компаний Европы. На первом месте оказался финский авиаперевозчик Finnair.