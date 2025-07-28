Дуров покинул здание суда в Париже после почти десятичасового допроса

В Париже завершился допрос Павда Дурова, он продлился более девяти часов

Допрос основателя Telegram Павла Дурова окончен, предприниматель покинул здание суда в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что допрос Дурова длился более девяти часов. Предприниматель отказался от комментариев журналистам. Он в шутку предложил представителям прессы вместе «пойти пешком до VIII округа», который находится в нескольких километрах от здания суда, после чего тут же сел в такси.

Как писало агентство France Press, Дурова вызвали на допрос из-за подозрений в отношении Telegram. Источники, близкие к расследованию, рассказали, что следственные судьи допрашивали предпринимателя по поводу возможной причастности Telegram к преступлениям.

Ранее Павел Дуров предупредил пользователей Telegram о мошенничестве в мессенджере. По его словам, злоумышленники начали шантажировать пользователей, у которых есть редкие подарки, номера и имена, и требовать, чтобы те отдали им ценные предметы.