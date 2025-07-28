Европейцы захотели взять кредит на оружие для Украины

Politico: страны ЕС планируют запросить кредит на оружие для ВСУ

Европейские страны планируют запросить кредит у властей Евросоюза (ЕС) на закупку оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает журнал Politico.

По словам собеседников издания, участие в этой схеме подтвердили Чехия, Латвия, Болгария и Греция. Присоединиться планируют Финляндия, Дания, Польша, Эстония, Литва, Словакия и Франция, а Германия, Швеция и Нидерланды отказались от участия в инициативе.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что ЕС захотел покрыть дефицит украинского бюджета в 19 миллиардов долларов на 2026 год.