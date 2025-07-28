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18:08, 28 июля 2025Экономика

Курс доллара в России повысили

Центробанк поднял официальный курс доллара в РФ до 79,57 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Центральный банк России повысил официальный курс долларов в России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс американской валюты повысили на 0,055 рубля. Стоимость доллара выросла с 79,5527 до 79,5782 рубля. Евро тем временем изменился с 93,3508 до 93,206 рубля.

Также Центробанк повысил курс китайского юаня — его стоимость изменилась с 11,0659 до 11,1209 рубля.

Ранее днем 28 июля доллар на внебиржевых торгах впервые за полтора месяца превысил отметку в 80 рублей. Его стоимость достигала на максимуме 80,26 рубля. Позднее цены скорректировались до 79,86.

По словам эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, наиболее выгодным для российской экономики считается курс в интервале 88-108 рублей за доллар. Свои минусы есть как у слишком сильного рубля, так и у слишком слабого: в первом случае снижается прибыль экспортеров, ухудшается платежеспособность корпораций и растет дефицит государственного бюджета, во втором — растет инфляция и стоимость импортных товаров и услуг в рублях, пояснил эксперт.

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