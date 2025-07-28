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05:01, 28 июля 2025Из жизни

Мужчине ампутировали пенис

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom

В Глазго, Великобритания, выросло число мужчин, обращающихся за медицинской помощью после неудачных инъекций ботокса и филлеров в половые органы. Об этом сообщает Glasgow Live.

Процедуры, которые проводятся в нелицензированных клиниках, приводят к тяжелым осложнениям. Мужчины делают инъекции для увеличения члена или лечения эректильной дисфункции, но часто сталкиваются с инфекциями и другими побочными эффектами. По данным источника в Национальной службе здравоохранения, в последние месяцы в больницу Royal Alexandra поступило несколько пациентов с серьезными осложнениями. Один из них вводил в пенис вещество, похожее на вазелин — ему пришлось ампутировать половой член. Еще один 30-летний мужчина, столкнулся с тяжелой реакцией после инъекций ботокса.

Некоторые клиники в Глазго предлагают подобные процедуры за 950 фунтов (около 100 тысяч рублей), но врачи предупреждают об опасности. Доктор Бен Тейлор-Дэвис заявил: «Инъекции в эти области сопряжены с высоким риском инфекции и даже смерти».

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Эксперты связывают популярность таких процедур с влиянием соцсетей, где их подают как быстрое решение проблем. Власти Шотландии работают над ужесточением регулирования косметологических услуг, но пока многие клиники остаются вне контроля.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.

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