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17:19, 28 июля 2025Бывший СССР

На Украине уничтожили один из двух военных вертолетов США Black Hawk

Mash: На Украине уничтожен один из двух военных вертолетов США UH-60 Black Hawk
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Al Drago / Reuters

На Украине уничтожен один из двух военных вертолетов США UH-60 Black Hawk, он использовался Главный управлением разведки (ГУР) для переброски диверсантов.. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью также были задействованы более 100 дронов «Герань» во время атак по военным и энергетическим объектам на Украине.

28 июля в Минобороны России сообщили, что Российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине.

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