Назван возможный виновник взрыва газа в многоэтажке в Саратове

Mash: Впавший в депрессию из-за развода мог устроить взрыв в доме в Саратове

Мужчина, впавший в депрессию из-за развода с женой, мог устроить взрыв в жилом многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. О его возможной вине сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, за две недели до случившегося супруга с ребенком съехали к родственникам. Кроме того, как утверждает издание, горожанин имел серьезные финансовые проблемы — он перебивался случайными заработками и часто брал микрозаймы.

Соседи рассказали, что от его квартиры после взрыва не осталось ничего — в том числе газовых коммуникаций и плиты.

До этого стало известно, что следователи рассматривают все версии взрыва газа, произошедшего в жилом доме в Саратове. Среди причин ЧП фигурировала возможная террористическая подоплека.

По последней информации, пострадали 18 человек, еще семерых граждан спасти не удалось, среди них один ребенок.

Взрыв в жилом доме в Саратове прогремел 25 июля.