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11:52, 28 июля 2025Силовые структуры

Названа приоритетная версия взрыва в жилом доме российского города

РИА Новости: Следствие рассматривает все версии взрыва газа в доме Саратова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Прокуратура Саратовской области / РИА Новости

Следствие рассматривает все версии взрыва газа, произошедшего в жилом доме в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди причин ЧП не исключена возможная террористическая подоплека взрыва. Между тем правоохранительные органы склонны считать приоритетной версию о причастности одного из жильцов к случившейся трагедии, жертвами которой стали семь человек, пишет «МК». Разведенный мужчина жил в трехкомнатной квартире на 9-м этаже, где мог быть эпицентр взрыва. Близкие говорят о депрессии у него.

По уголовному делу, возбужденному после ЧП, допрошено около сотни человек. В их числе председатель ЖСК, занимающегося обслуживанием домовых коммуникаций. Следователи выяснили, что состояние газовых труб и вентиляционных каналов находилось под постоянным контролем, так что о халатности коммунальщиков речи не идет.

По последним данным, пострадали 18 человек.

25 июля в десятиэтажном доме в Саратове произошел взрыв газа. При ЧП обрушились десять этажей дома. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка.

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